Inter, con la Samp per consolidare il secondo posto: le quote dei bookmakers

Il successo nel derby di campionato ha confermato il trend positivo di un’Inter che, fatta eccezione per il ko interno con l’Empoli, è cresciuta sensibilmente di rendimento nelle ultime settimane. Per confermare quanto di buono fatto nelle recenti uscite, i ragazzi di Inzaghi dovranno superare una Sampdoria “ferita”, beffata dalla trasferta di Monza, terminata con un amaro 2-2 maturato in pieno recupero. Dalla panchina, Dejan Stanković cercherà di fare lo scherzetto alla squadra che ha spesso trascinato in alto da giocatore. Sarà la sua serata? Per i traders, questa ipotesi sembra assai remota.

Mettersi alle spalle i passi falsi compiuti lungo il cammino e ridurre al minimo gli errori. Questi sono i propositi in casa Inter, in vista di un match che, per Betclic, pende fortemente verso il segno 2, quotato a 1.42. A 7.05, invece, la vittoria blucerchiata, con il pari a 4.45 (a 4.25 su Sisal). Più equilibrio tra Over 2.5 e Under 2.5, rispettivamente a 1.79 e 1.92, indice di un confronto che potrebbe anche rivelarsi meno spettacolare del previsto dal punto di vista della produzione offensiva.

Il 12 settembre 2021 nessuna delle due compagini seppe avere la meglio sull’altra e la partita si chiuse sul 2-2. La replica del punteggio esatto è oggi indicata a 26.00 su Betclic (a 20.00 su Sisal). Quota più bassa per il successo per 3 reti a 0 nerazzurro, risultato con il quale l’Inter si impose nell’incontro di andata del campionato in corso giocato il 29 ottobre 2022 al Meazza, quotato a 10.50.

Il colpo di testa vincente e decisivo contro il Milan ha confermato il trend positivo di Lautaro Martínez, che pare non aver ancora esaurito l’entusiasmo per il Mondiale vinto. La sua rete contro la Samp è data a 2.35 da Betclic (a 2.25 da Snai). Quote leggermente più alte, invece, per Romelu Lukaku ed Edin Džeko, rispettivamente a 2.65 e 2.85 (rispettivamente a 2.50 e 2.75 su Snai), in attesa comunque di capire quale sarà la coppia d’attacco titolare. Nel 2-2 del 2021/2022, andò a segno anche Federico Dimarco: secondo Betclic, un suo centro è dato a 7.00. Per la Samp, il candidato numero uno al gol è Manolo Gabbiadini, a 5.50 su Betclic (a 5.00 su Snai).