Il giorno dopo Inter-Sassuolo, dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese ha analizzato la direzione di gara dell'arbitro Livio Marinelli. "Era alla seconda direzione stagionale dopo la buona prestazione al Via del Mare in Lecce-Milan. A San Siro, in una gara che non presenta grossi intoppi, non sempre riesce a fare accettare le proprie scelte ai giocatori in campo, a causa di una gestione disciplinare non del tutto puntuale e anche di qualche imprecisione tecnica".