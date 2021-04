Inter-Sassuolo, i precedenti sorridono agli emiliani: nelle ultime 5 a San Siro…

I precedenti tra Inter e Sassuolo alla vigilia della gara di recupero del 28esimo turno di Serie A, in programma domani a San Siro

La striscia di vittorie consecutive dell'Inter è tra le più lunghe della storia per i nerazzurri: solo nel 2007 la squadra allenata da Roberto Mancini fece meglio, con 17 successi di fila. L'ultima squadra ad aver realizzato una striscia di vittorie consecutive più lunga è stata la Lazio, 11 vittorie, conclusa nel gennaio 2020.

Quello tra Inter e Sassuolo è storicamente un incontro complicato per i nerazzurri. Sono 15 i precedenti in Serie A con un bilancio complessivo di 6 vittorie per l'Inter, 2 pareggi e 7 successi del Sassuolo. Solamente 2 le vittorie dell'Inter a San Siro, nei primi due confronti disputati contro i neroverdi. L'ultima vittoria al Meazza risale dunque al 2014. Nei cinque confronti successivi ci sono 3 vittorie degli ospiti e 2 pareggi, compreso il 3-3 della passata stagione.