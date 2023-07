CdS – Inter, Scamacca idea per ora marginale. Tutto cambia se partisse Correa

L'attaccante del West Ham al momento non è una priorità per la dirigenza nerazzurra, impegnata su altri fronti

Tra i nomi accostati all'Inter per l'attacco c'è anche quello di Gianluca Scamacca: il centravanti del West Ham tornerebbe volentieri in Italia, e i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi in avanti .

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, quest'idea per il momento rimane marginale, e può tornare di attualità solamente a una condizione: "Un caso a parte resta Scamacca, che si trova a Londra, ad allenarsi con il West Ham e difficilmente oggi parteciperà alla sfida con il Rennes, in terra francese. L'azzurro, per il momento, sfiora l'orbita nerazzurra, ma potrebbe entrarci da un momento all'altro. Soprattutto se l'Inter riuscisse a trovare una sistemazione a Correa. A quel punto, le punte in arrivo alla corte di Inzaghi diventerebbero due".