Inter, arriva la scelta di Chivu: non ci sarà ritiro prima del debutto, il programma

Inter, arriva la scelta di Chivu: non ci sarà ritiro prima del debutto, il programma
Per l’esordio in campionato contro il Torino, la squadra nerazzurra non seguirà la consuetudine degli ultimi anni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Inter, arriva la scelta di Chivu: non ci sarà ritiro prima del debutto, il programma
Getty Images

Un’altra decisione che segna la mano di Cristian Chivu nella nuova Inter. Per l’esordio in campionato contro il Torino, la squadra nerazzurra non seguirà la consuetudine degli ultimi anni.

Chivu Inter
Getty Images

Niente ritiro ad Appiano Gentile alla vigilia, ma rientro a casa per tutti dopo la seduta di allenamento del mattino. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, poi domani rientro nel centro della Pinetina e trasferimento a San Siro per il debutto in campionato contro il Torino di Baroni davanti a 70 mila spettatori.

(Gazzetta dello Sport)

