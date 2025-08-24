Un’altra decisione che segna la mano di Cristian Chivu nella nuova Inter. Per l’esordio in campionato contro il Torino, la squadra nerazzurra non seguirà la consuetudine degli ultimi anni.
Per l’esordio in campionato contro il Torino, la squadra nerazzurra non seguirà la consuetudine degli ultimi anni
Niente ritiro ad Appiano Gentile alla vigilia, ma rientro a casa per tutti dopo la seduta di allenamento del mattino. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, poi domani rientro nel centro della Pinetina e trasferimento a San Siro per il debutto in campionato contro il Torino di Baroni davanti a 70 mila spettatori.
(Gazzetta dello Sport)
