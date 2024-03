Si è fermata agli ottavi la corsa Champions dell'Inter . I nerazzurri sono stati eliminati dall'Atletico Madrid ai calci di rigore, fatali gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro. "I duelli fra portieri e tiratori sono arrivati al termine di una partita che avrebbe potuto punire l’Inter già nel tempo regolare, in un’inversione di quanto visto a Milano. Come al Meazza erano stati i nerazzurri a raccogliere meno di quel che avevano seminato, vincendo 1-0 con gol di Arnautovic, la stessa sorte è toccata all’Atletico, che va ai quarti, mentre all’Inter non resta che concentrarsi sul campionato", sottolinea Repubblica.

"Una cattiva notizia per le casse del club, ma che non ridimensiona il valore di una stagione fin qui eccezionale, né penalizza (almeno per ora) l’Italia nella corsa alle cinque squadre in Champions per la prossima edizione. Di certo c’è che ora, dopo l’eliminazione di Lazio e Napoli, non ci sono più squadre di Serie A a giocare per la coppa. Per i nerazzurri è la prima sconfitta del 2024".