A quindici giorni dalla gara contro il Napoli, l'Inter torna in campo: a San Siro arriva l'Empoli

A quindici giorni dalla gara contro il Napoli, l'Inter torna in campo. I nerazzurri a San Siro ospitano l'Empoli, l'obiettivo è tornare alla vittoria per avvicinarsi sempre più al sogno seconda stella. "I rossoneri, vincendo al Franchi, hanno accorciato a meno 11. Superando l’Empoli al Meazza, la squadra di Inzaghi aumenterebbe le probabilità di potere festeggiare lo scudetto lunedì 22 aprile, battendo proprio il Milan a San Siro", sottolinea Repubblica .

"Un sogno per molti tifosi interisti. Una circostanza a cui invece pensano assai poco i giocatori, per cui l’importante è semplicemente “chiudere la pratica il prima possibile”, per usare le parole di Dimarco. Poco importano al gruppo anche i record della Juve di Conte della stagione 2013-2014, che pure sono ancora possibili da raggiungere e superare: i 102 punti (vincendo sempre l’Inter arriverebbe a 103) e le 30 partite di fila segnando sempre almeno un gol. I bianconeri si fermarono alla trentunesima giornata, perdendo col Napoli 2-0".