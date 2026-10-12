VIDEO / Biasin: "Inter ha già 2-3 acquisti prenotati per l'estate. E uno sarà questo"

Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, c'è stato un botta e risposta in studio quando si è parlato di corsa scudetto e in particolare di Inter. Da una parte Tacchinardi e Mauro, dall'altra Biasin.

Tacchinardi: "Quando hanno fatto il domandone su chi vincerà il campionato, Fabrizio diceva 30-32%... Io ho detto 70 Inter e tu per toglierti le responsabilità hai detto 5 a questo, 5 all'altro. Lo può perdere solo l'Inter".

Biasin: "Se lo può perdere solo l'Inter, mi spieghi come mai siamo alla quinta stagione di fila in cui le avversarie spendono 100-200-300 milioni, lo può perdere solo l'Inter? Ci sarà un problema, no?".

Tacchinardi: "Li stanno spendendo male, ma lo può perdere solo l'Inter perché è la squadra più forte".

Biasin: "Allora vuoi dire qualcosa a tutte le altre?".

Tacchinardi: "Lo abbiamo detto tutta la sera".

Mauro: "Quando ti diciamo che l'Inter è la più forte, a te non va bene e ti incazzi".

(Pressing)