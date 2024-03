Procede senza intoppi la marcia trionfale dell'Inter: i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie consecutive nelle 13 partite ufficiali giocate nel 2024, e in campionato hanno scavato un solco di 16 punti sul Milan secondo e di 17 sulla Juventus terza. Il conto alla rovescia per lo scudetto è già iniziato, come scrive il Corriere dello Sport: "Quindici punti alla meta e la possibilità estrema di potersi permettere di perdere anche 5 partite sulle 10 rimanenti. Il momento fatidico non è ancora dietro l'angolo, ma il conto alla rovescia in casa nerazzurra è già cominciato.