L'Inter viaggia a ritmo spedito verso lo scudetto, traguardo mai raggiunto nella gestione Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, come scrive Tuttosport, può battere i record di alcuni illustri predecessori: "A meno di tracolli oggi davvero impronosticabili, l'Inter vincerà lo scudetto e Inzaghi potrà spazzare via quella macchia che ancora aleggia sulla sua schiena per il titolo che non riuscì a vincere alla prima annata in nerazzurro. Così eguaglierà Conte, con cinque coppe in più in bacheca e percorsi in Champions nettamente migliori. Ma Inzaghi vuole fare di più, vuole superare il predecessore anche nei punti in classifica".