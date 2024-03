Sul piano tattico, invece, l'hanno spuntata sia quando c'era da aspettare l'avversario sia attivando la tagliola del pressing alto, come avvenuto contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa. E la casistica è densa anche ripensando a quante volte uomini diversi sono stati decisivi in tutti i reparti, come dimostrano i gol registrati complessivamente durante la stagione da difensori (7), esterni (8), centrocampisti (22) e attaccanti (45)".

"In 11 occasioni sono arrivati 3 o più gol, in altre 8 partite è bastato vincere di misura per conquistare i tre punti e senza dover necessariamente fare abbuffata di reti. Se l'attacco c'è e funziona quando serve, lo stesso vale per la difesa nelle partite più sporche e tirate che caratterizzano questa cavalcata del gruppo, inteso come i titolari sugli scudi e i sostituti diretti pronti all'uso in caso di necessità. Per la capolista fa poca differenza, lo dimostra il fatto che le ultime tre reti - firmate Asllani, Sanchez e Bisseck contro Genoa e Bologna - siano arrivate dai cosiddetti rincalzi e siano state tutte decisive per fare il pieno di punti in due match tutt'altro che scontati".