Steven Zhang anticipa i festeggiamenti per il ventesimo scudetto della storia dell'Inter. Ma non tornerà a Milano per ora

Steven Zhang anticipa i festeggiamenti per il ventesimo scudetto della storia dell'Inter. Su Instagram, ha già aggiunto la seconda stella, come fatto notare anche dalla Gazzetta dello Sport: "Non riuscirà a tornare per i festeggiamenti, ma Steven Zhang non vede di certo l’ora che la sua Inter raggiunga il traguardo. Si tratterà del secondo scudetto della sua gestione, l’ennesimo trofeo che lo avvicina a Massimo Moratti, il presidente più vincente di sempre in casa nerazzurra. L’impazienza lo ha portato all’aggiornamento della sua biografia via Instagram, un gesto che è stato notato da tanti e ha fatto il giro dei social: accanto a quella solita, brillante, ha inserito un’altra stellina che sta per splendere. Un modo per anticipare ciò che dovrebbe accadere presto. Già lunedì?", si interroga la rosea.