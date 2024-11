Oaktree ha deciso di accelerare sul progetto della seconda squadra dell'Inter. Come riferisce calciomercato.com, infatti, la proprietà nerazzurra starebbe mettendo a punto tutte le componenti di un progetto che potrebbe vedere l'Inter Under 23 al via del prossimo campionato di Serie C. Dai campi di allenamenti a quello che ospiterà le partite della squadra, dal ds all'allenatore. Queste tutte le novità: