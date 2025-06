Inter, secondo giorno di allenamenti per Chivu: presente anche Luis Henrique ad Appiano

L'avventura di Chivu sulla panchina dell'Inter è iniziata ieri con l'ufficializzazione e il primo allenamento ad Appiano Gentile. Oggi seconda seduta, domani la partenza per gli Usa per il Mondiale per Club.

Secondo quanto riporta Sky Sport, "Secondo giorno di allenameni per l’Inter agli ordini di Chivu. Presente anche Luis Henrique. Fastidio muscolare al polpaccio per Zielinski in nazionale. Da valutare nei prossimi giorni. La squadra partirà per Los Angeles domani mattina alle 11.00".