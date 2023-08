Il 'no' dell'Inter a Samardzic sembra aprire uno spiraglio per la permanenza a Milano di Stefano Sensi , uno dei più positivi del precampionato nerazzurro dopo il rientro dal prestito al Monza.

"L’ennesima chance, ora che è saltato Samardzic, potrebbe presto arrivare. Chissà quante volte avrà pensato di non farcela, come accadeva da ragazzo. Gli dicevano che era troppo basso, ma il talento può battere l’altezza. Ora Sensi ha un’altra occasione per provare a battere la sfortuna", commenta La Gazzetta dello Sport dopo aver ripercorso la sua carriera anche recente, caratterizzata da diversi infortuni che ne hanno precluso la crescita oltre che la permanenza all'Inter.