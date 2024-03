"Lo scudetto si può considerare anche un bene immateriale, perché aumenta automaticamente il valore dei singoli giocatori e dunque dell’organico. Però è vero anche il contrario: un giocatore che si ferma agli ottavi e non arriva in fondo ha meno mercato. Esempio facile facile: i 53 milioni incassati per Onana l’estate scorsa sono stati possibili perché l’Inter è arrivata fino a Istanbul. Altrimenti la valutazione sarebbe stata inferiore", aggiunge Gazzetta.