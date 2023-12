Inter, senza Lautaro non c’è vita. Senza il capitano è un’altra squadra: lo dicono i numeri

"Senza Lautaro non c’è vita. Questa è la sintesi, questo è il punto. Poi magari si può anche raccontare come il concetto non valga in assoluto, ma evidentemente per le sfide di alto livello sì. E la partita di due sere fa contro la Real Sociedad non è servita a scoprire nulla, ma solo a rafforzare lo stato dell’arte. C’è un’Inter con il numero 10 e una senza che è completamente differente. Non solo nei risultati, ma anche nello sviluppo del gioco e nella finalizzazione", analizza La Gazzetta dello Sport.