Balotelli: “Lautaro meglio di Lewandowski. Il rigore contro l’Udinese? C’era”

Mario Balotelli, intervenuto ai microfoni di TV Play, è tornato sul tanto discusso episodio del calcio di rigore concesso all'Inter sabato sera contro l'Udinese: "È rigore. Lautaro non sono sicuro se ci arrivi, ma il centrale è sicuro che non ci arrivi. È stato anche esperto Lautaro, perché mi butto se mi tirano la spalla e non sono sicuro di arrivare sul pallone. Quante volte non mi hanno dato questo tipo di rigore? Tantissimi, ma mi sono preso anche dei rigore che non c'erano. Ci dovrebbe essere un metro di giudizio. L'Inter gioca bene ed ha calciatori fortissimi".