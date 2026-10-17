Dimenticare il Club Brugge ripartendo col piede giusto. È l'obiettivo dell'Inter che oggi torna in campo in cerca di riscatto dopo il ko in Champions. I nerazzurri affronteranno il Bologna al Dall'Ara, gara storicamente ostica e per questo va affrontata col piglio giusto, anche perché Chivu dovrà fare a meno di Lautaro.

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"Senza il suo capitano, però, l’Inter conosce poco la parola sconfitta. Da quando è arrivato a Milano ed escludendo la stagione ’18-19, quando il “Toro” era di fatto il vice Icardi, l’Inter ha dovuto fare a meno del suo attaccante - fra infortuni, squalifiche e scelte tecniche - in 34 partite dal ’19-20 a oggi e i ko sono stati solamente due. Uno pesante, col Bodo-Glimt nel ritorno del playoff di Champions della passata stagione, l’altro col Milan nel derby di ritorno sempre della scorsa annata", sottolinea Tuttosport.

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"Per il resto, l’Inter senza Lautaro ha raccolto 23 vittorie e 9 pareggi. Ciò non significa, però, che la gara di oggi contro il Bologna sarà una passeggiata di salute, soprattutto dopo quanto accaduto martedì a San Siro, col Brugge che ha sgretolato diverse certezze dei campioni d’Italia nel loro percorso in Europa. Cristian Chivu dovrà dosare le energie dei tre attaccanti a disposizione, senza rischiare nuovi infortuni. Thuram oggi dovrebbe partire titolare, così come mercoledì nel delicatissimo scontro di Champions contro lo Shakthar, con Pio Esposito e Bonny che si alterneranno al suo fianco, cercando poi di togliergli alcuni minuti dalle gambe".

(Tuttosport)