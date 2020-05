Lautaro ma non solo, l’Inter del futuro senza più sudamericani? CdS: “Conte e la società…”

“Internazionale sì, ma senza più pendere dalla parte sudamericana”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al cambio di rotta in seno all’Inter perché il futuro dei quattro sudamericani è tutt’altro che sicuro: “Con Godin e Sanchez ai saluti, Vecino che resta sul mercato e Lautaro Martinez che è sempre in cima alla lista del Barcellona”, sottolinea il quotidiano romano che rimarca la volontà di Conte e della società di sposare la linea dell’italianità. Da Sensi a Barella fino a Bastoni senza dimenticare l’idea Tonali: l’Inter del futuro sarà con un’anima tricolore.