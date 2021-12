Inter, indagine GdF su 90 milioni di plusvalenze. “Filtra serenità in casa nerazzurra”

Ieri i finanzieri erano nella sede dell'Inter per acquisire i documenti relativi ai bilancio del 2017-18 e del 2018-19

"I finanzieri hanno passato quattro ore in viale della Liberazione, sede del club campione di Italia, e sono andati pure nella Lega calcio, lì dove i club depositano i contratti. Hanno acquisito i documenti su tutti i trasferimenti del periodo in oggetto: bilanci, contratti, movimenti bancari sugli scambi di cui si vuole «verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze», come ha spiegato in una nota il procuratore facente funzione Riccardo Targetti. I finanzieri hanno così osservato entrambe le milanesi e poi hanno evidenziato alcune possibili criticità, ancora tutte da verificare, nei bilanci dell’Inter. Nel dettaglio, vogliono capire se «il valore dei diritti pluriennali sui calciatori» sia stato sopravvalutato volutamente per far crescere i ricavi e, di conseguenza, far diminuire le perdite", spiega La Gazzetta dello Sport.