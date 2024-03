"Ha dei numeri impressionanti che però non rendono pienamente l'idea di cosa sia diventata questa squadra. Tanto per dire è quella che nei primi cinque campionati d'Europa ha segnato di più: 69 volte, quattro più del Bayern, cinque più del Liverpool, quindici più del Paris Saint Germain. Del resto nelle ultime cinque gare di reti ne ha fatte diciotto.Quando gioca l'Inter ti metti davanti alla tv e aspetti il gol sapendo che tanto arriverà, esattamente come succedeva l'anno scorso col Napoli. E quando accade, come ieri sera, che il gol sia in ritardo rimani sorpreso".