Mercato Inter, Setièn: “Griezmann? Quanto accaduto non lo influenzerà. Contiamo su di lui”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal, Quique Setièn, allenatore del Barcellona, ha toccato alcuni temi caldi in casa blaugrana, come la situazione di Antoine Griezmann, al quale lo stesso Setièn ha riservato solo 5′ nella partita contro il ‘suo’ Atletico Madrid. Una notizia che ha fatto scalpore, che ha suscitato la reazione delle persone vicine al calciatore, e che ha riacceso le voci di mercato intorno all’asso francese, tra cui quella di un possibile passaggio all’Inter. Ecco le parole di Setièn:

“È un grande professionista e un ragazzo straordinario, sempre molto positivo, e quanto accaduto non lo influenzerà quando dovrà giocare di nuovo. Possiamo contare su di lui al 100%. Quando gioca uno, mi chiedete dell’altro. Tengo conto della gerarchia, ma comunque bilancio tutto. Alcuni si arrabbieranno, ma sono decisioni che devo prendere. Il mercato durante le competizioni? Non è piacevole, ma suppongo sia normale in queste circostanze speciali e dobbiamo adattarci“.