Bologna, Milan, Roma: la settimana da incubo dell'Inter si chiude con tre sconfitte, nessun gol segnato e 5 incassati, un'eliminazione dalla Coppa Italia e una frenata bruschissima in campionato, con il Napoli che questa sera, in caso di vittoria contro il Torino, può ritrovarsi da -3 a +3 nel giro di due partite. Uno scenario che nemmeno il più pessimista dei tifosi si sarebbe potuto immaginare. E ancora: 3 ko consecutivi, mai prima d'ora era capitato sotto la gestione Inzaghi. Sicuramente non il miglior viatico in vista della sfida contro il Barcellona, che si presenterà al Montjuic con un giorno di riposo in più e un trofeo (la Coppa del Re) già messo in bacheca.