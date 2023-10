Inter, è sfida aperta con la Juve. Stadium già sold out. Numeri pazzeschi tra stadio e social

"I sold out al Meazza non fanno ormai più notizia, anche se – derby a parte – non si sono ancora giocati big match in casa dell’Inter. Il club di Zhang viene da stagioni segnate da record di incassi e di presenze allo stadio, e anche quest’anno ha fatto registrare il primato di abbonamenti: quasi 41 mila. La media spettatori dice 73.151, ovvero il 96,4% della capacità: se non si arriva al 100% è solo “a causa” del settore ospiti. E il botteghino è un fattore per le casse del club. Il derby dello scorso 16 settembre ha garantito un incasso lordo di 6.274.951, il secondo più alto in A. In casa Juve, invece, dopo le complicanze della scorsa stagione, i tifosi erano ripartiti con qualche dubbio in più. La società non ha comunicato ufficialmente il dato degli abbonati, ma la stima è intorno alle 16mila sottoscrizioni, in leggero calo rispetto al 2022-23. Il big match del 26 novembre contro l’Inter è già sold out, forse nella speranza che torni a essere “La” sfida scudetto".

SOCIAL - "I club sono cresciuti tantissimo anche sulle varie piattaforme, ma l’effetto Ronaldo ha avuto un impatto devastante sul brand juventino in giro per il mondo, tanto da favorirne anche l’esplosione social, dove il vantaggio bianconero diventa straripante. Tra X, Facebook, Instagram e Tik Tok, la Juve vanta in totale 139 milioni di follower, mentre l’Inter si “ferma” a 56,7 milioni. La società nerazzurra ha aumentato i suoi numeri in maniera impressionante da quando Zhang è diventato presidente. Steven ha dato una sterzata forte nel lavoro sui contenuti digitali, per permettere al brand nerazzurro di crescere più velocemente e di raggiungere ogni angolo del globo".

TIFOSI - "Gli Inter Club sono presenti nei cinque continenti: 980 (di cui 850 in Italia) e vantano oltre 180 mila iscritti e 67 nazioni rappresentate. Dati straordinari che vengono aggiornati di anno in anno, proprio per la crescita costante in tutto il mondo, con la recente svolta negli Stati Uniti, con l’apertura di quattro nuovi Inter Club. Oggi sarà pure Inter Milano, ma ha mantenuto lo status di nascita: Internazionale. Le associazioni affiliate alla Juve sono invece 528 nel mondo, di cui 398 in Italia. Nel 2023 oltre 25 mila persone hanno sottoscritto la Member card, mentre c’è più incertezza sul numero degli iscritti, che dovrebbe consolidarsi intorno ai 150 mila. Insomma, numeri super per una passione che non si spegne mai, come la rivalità tra i due mondi, il nerazzurro interista e il bianconero juventino. Sulla via per lo scudetto, è tornato il derby d’Italia", chiude Gazzetta.

