Rimedio: “Juve al pari dell’Inter come la favorita per lo scudetto. Con una rosa come…”

Ospite alla DS, Alberto Rimedio ha detto la sua sulla lotta scudetto. Per il giornalista Inter e Juve partono alla pari nella lunga corsa alla vittoria finale: "La Juventus ha battuto in casa la Lazio, ha vinto in casa del Milan e ha pareggiato a Bergamo. Quindi quando ci sono confronti con la big ha un bilancio nettamente favorevole. Possiamo comprendere la strategia comunicativa di Allegri".

"Vuole distribuire ad altri le tensioni. Ma con una rosa come quella della Juventus, con una classifica come quella e con il fatto secondo me importante di non giocare le coppe europee è inevitabile considerare la Juve al pari dell'Inter come la favorita per lo scudetto".