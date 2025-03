Sulla strada per lo scudetto l’Inter lo scorso anno non ha trovato particolari ingorghi. E’ andato tutto praticamente liscio dalla prima all’ultima curva, senza rallentamenti che in qualche modo potessero compromettere il cammino. Quest’anno i rallentamenti erano in preventivo, così come qualche ingorgo a stagione in corso considerando le grandi ambizioni delle rivali. A dieci partite dalla fine, dopo aver superato la fase dei lavori in corso dell’ultimo mese, lo snodo tra Venezia e Bergamo ha regalato però un vantaggio che potrebbe considerarsi determinante.