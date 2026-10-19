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Dopo aver perso le prime due gare di Champions League, per l'Inter è vietato sbagliare. A una settimana dalla clamorosa sconfitta contro il Club Brugge, i nerazzurri hanno l'opportunità di riscattarsi. La squadra di Chivu mercoledì alle 21 affronterà lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan. La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per la terza giornata, per Inter-Shakhtar la scelta è ricaduta sul tedesco Harm Osmers.

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Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Harm Osmers (GER)Assistenti: Christian Gittelmann (GER), Christian Dietz (GER)Quarto uomo: Florian Exner (GER)VAR: Robert Schröder (GER)AVAR: Benjamin Brand (GER)