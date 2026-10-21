VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Grande insoddisfazione di Cristian Chivu per la prestazione della sua Inter: al 60' il tecnico ha infatti deciso di operare tre cambi per dare la scossa.

E tra i giocatori costretti a lasciare il campo, è Hakan Calhanoglu ad aver preso meno bene la sostituzione: secondo quanto riferito da Prime, oltre alla sua mimica che lasciava già trasparire delusione, il turco si è seduto in panchina e ha detto qualcosa al vice di Chivu Aleksandar Kolarov.