Grande insoddisfazione di Cristian Chivu per la prestazione della sua Inter: al 60' il tecnico ha infatti deciso di operare tre cambi per dare la scossa
VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Grande insoddisfazione di Cristian Chivu per la prestazione della sua Inter: al 60' il tecnico ha infatti deciso di operare tre cambi per dare la scossa.
E tra i giocatori costretti a lasciare il campo, è Hakan Calhanoglu ad aver preso meno bene la sostituzione: secondo quanto riferito da Prime, oltre alla sua mimica che lasciava già trasparire delusione, il turco si è seduto in panchina e ha detto qualcosa al vice di Chivu Aleksandar Kolarov.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Chivu: "Bastoni provocato e ingenuo. Voglio questo spirito in 11: ho visto Barella che..."
Pagelle
Inter-Shakhtar, pagelle: Mkhitaryan, assist da favola. Carlos Magno! E un Pepo Martinez da 8
Champions League
Classifica Champions: l'Inter irrompe in zona playoff. Che sorprese in vetta: 5 a punteggio pieno
Interviste
Chivu: "In Champions col braccetto. Ecco perché Bastoni centrale. A noi è sempre mancata..."
Interviste
Chivu a Prime: "Vittoria importante, le ultime sconfitte avevano lasciato tracce. Martinez..."
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.