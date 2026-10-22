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È Carlos Augusto il migliore in campo di Inter-Shakhtar nelle pagelle di Tuttosport. Per il quotidiano la prestazione del brasiliano è stata da 8. "In un momento in cui Dimarco non sta facendo bene come l’anno scorso, ci pensa lui con un gol a tenere in vita l’Inter. Sulla fascia sinistra si trasforma in Carlos Meravigliao". 7,5 per Josep Martinez: "Una parata al 40’ su Bondar e poi una serie sul finale di interventi top".

(Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Spence 5: "La prima da titolare è in Champions: comincia proponendosi in area senza riuscire a calciare, poi si placa un po’ concentrandosi sul tener la posizione e finisce col deambulare alla ricerca della giusta posizione: sembra gli serva altro tempo per entrare nei meccanismi del gruppo". Bastoni 4: "Un’altra partita da centrale di difesa da dimenticare: espulso (anche se il primo giallo è un po’ misterioso), complica la vita ai suoi". Chivu 6: "L’Inter lontana da quella di campionato, ma vincente".

Gli altri voti:

Akanji 6,5, Diouf 6, Barella 6, Calhanoglu 5, Zielinski 7, Sucic 5,5, Henrique 6, Dimarco 5,5, Thuram 6,5, Bisseck 6,5, Bonny 6, Mkhitaryan 7

(Tuttosport)