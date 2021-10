Sheriff, Castañeda: “Vogliamo vincere come a Madrid: Inter studiata, c’è fiducia”

Le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport del calciatore dello Sheriff Tiraspol, Frank Castañeda, alla vigilia del match con l'Inter

"Sono entusiasta dell’ambiente in cui sono venuto, la città è piccola, con tanti parchi, mi piace molto qui. Ma noi vogliamo sempre vincere, come a Madrid. Siamo molto forti in difesa e ordinati tatticamente. Abbiamo visto Inter-Real, li abbiamo studiati e abbiamo fiducia. Ci siamo abituati a non abbassare l’intensità. Il futuro? Vedremo che 'pasa'...".