CdS – Inter, contro lo Sheriff c’è un errore da non ripetere

Il focus verso il delicato impegno di Champions League della squadra di Simone Inzaghi

"Sabato per 65' abbiamo offerto la nostra miglior prestazione in trasferta, ma non abbiamo segnato il secondo gol. Così abbiamo agevolato il compito a una rivale di qualità. Il rigore dell'1-1? Siamo stati ingenui. L'ultimo quarto d'ora? Da cancellare perché non siamo stati in partita". Il Corriere dello Sport parte da queste parole pronunciate da Simone Inzaghi in conferenza per sottolineare un tema in vista della gara di stasera tra Inter e Sheriff: "Proprio quest'ultimo è l'errore da non commettere di nuovo stasera perché lo Sheriff dall'alto dei suoi 6 punti non va certo considerato un avversario battibile senza sforzarsi", si legge sul quotidiano.