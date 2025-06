"Tanti auguri a Wesley Sneijder! Arrivato all'Inter il 28 agosto del 2009, il centrocampista olandese ha indossato la maglia nerazzurra per 116 volte, incantando da subito tifosi e appassionati del calcio con giocate da fuoriclasse e gol incredibili, 22 in totale. Grazie ad un mix di fantasia, tecnica e personalità si è ritagliato da subito un ruolo da protagonista diventando un tassello fondamentale nella storica stagione 2009/10. Con la maglia nerazzurra ha conquistato 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club entrando a far parte della Hall of Fame dell'Inter nel 2021.