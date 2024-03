Repubblica – L’Inter soffre e vince La strada per la stella non ha più ostacoli

"L’importante per Lautaro e compagni è avere ora il distacco sulla seconda che consente di pensare anche, se non soprattutto, alla Champions. Dopo la trasferta col super Bologna di Thiago Motta di sabato prossimo, i nerazzurri voleranno a Madrid, per il ritorno degli ottavi con l’Atletico. Una doppia sfida con squadre forti e rognose, per cui il braccio di ferro col Genoa è stata utile prova generale. Nel finale, in una dimostrazione di coraggio, il tecnico rossoblù ha messo in campo tutte le punte che aveva, girando la squadra un 4-2-4 ultra offensivo. Inzaghi, costantemente fuori dalla sua area tecnica, ha risposto con una gestione dei cambi equilibrata. Fra i nuovi entrati, benissimo Thuram, rientrato dall’infortunio e pronto per fare la differenza al Dall’Ara e in Spagna".