Inter, quasi 12 milioni dalle nazionali: la classifica negli ultimi 10 anni

Ecco quanto ha incassato il club nerazzurro e le altre italiane per avere prestato i propri calciatori alle Nazionali

Oltre 100 milioni di euro incassati per i club di Serie A tra Europei e Mondiali negli ultimi 10 anni. È questa la stima di Calcio & Finanza, prendendo in considerazione le cifre ufficiali rese note da FIFA e UEFA dal 2014 ad oggi oltre alle stime per il torneo 2024 che si chiuderà oggi con la finale tra Spagna e Inghilterra.