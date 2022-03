Inter, dalla sosta lo sprint per la volata. Inzaghi sorride: riecco Brozovic e De Vrij

Il tecnico dell'Inter ritrova due elementi fondamentali e dopo la sosta per le nazionali può avere il gruppo al completo

Andrea Della Sala

L'Inter ripartirà dalla Juve. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Inzaghi sarà di scena in casa dei bianconeri. Per una volta la pausa campionato può dare lo sprint ai nerazurri.

"Bastoni, Barella e Calhanoglu vorranno riscattare le delusioni mondiali ma dovrebbero risparmiarsi l'amichevole di domani. Gli altri europei sono impegnati in amichevoli, rientreranno mercoledì per essere a pieno regime giovedì. Correa, Sanchez, Vecino (appena negativizzato) e Vidal saranno in gruppo da venerdì. La positività - ormai smaltita - di Lautaro inoltre potrebbe rivelarsi positiva. Il Toro ha sempre pagato i rientri dall'Argentina a ridosso della ripresa del campionato, invece stavolta avrà una settimana intera per lavorare ad Appiano", riporta Gazzetta.it.

"Occhi puntati su Brozovic e De Vrij. Entrambi non sono andati in nazionale e hanno lavorato in due dei tre giorni di riposo concessi da Inzaghi nel weekend. I rispettivi problemi al polpaccio accusati l'8 marzo a Liverpool sono clinicamente alle spalle. Ora si tratterà di vedere come i due - che si limitano a sedute in palestra - reagiranno al graduale aumento dei carichi. Visto anche che l'assetto difensivo ha tenuto con Skriniar centrale e D'Ambrosio braccetto di destra, il recupero chiave sarebbe quello di Brozovic", aggiunge il portale sportivo.