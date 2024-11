Il pari del ‘Meazza’ tra le ultime due vincitrici della Serie A ha lasciato in eredità una situazione di classifica quanto mai incerta, con le prime sei squadre raggruppate in due soli punti. Davanti a tutti ci sono proprio i partenopei, seguiti a un punto di distanza da un variegato quartetto formato da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio, e a due dalla Juventus. In coda, Monza e Venezia guardano tutte le concorrenti dal basso e completano il quadro della zona retrocessione con il Lecce, reduce dal recente cambio in panchina. In attesa della ripresa del campionato, i bookies formulano le ipotesi a lungo termine sull’esito finale.