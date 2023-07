SM – Inter, ecco il prescelto per sostituire Skriniar. Samardzic è un sogno, Pereyra…

Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e, tra le caselle da riempire, per i nerazzurri c'è anche da trovare il sostituto di Milan Skriniar .

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il prescelto dell'Inter è Merih Demiral, in uscita dall'Atalanta anche se resta ancora da trovare la formula giusta per trovare l'ok dei Percassi. Per il centrocampo, invece, il sogno dell'Inter resta Samardzic ma dipende dalle richieste, ad oggi elevate, dell'Udinese mentre Pereyra, svincolato sempre dall'Udinese, resta un'opzione low cost al momento più percorribile.