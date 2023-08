Inter, Sottil punta su Beto: “Lui e Thauvin sono la coppia più rodata che abbiamo”

Dopo una lunga trattativa, l'Inter ha chiuso per l'arrivo di Sommer. Il portiere svizzero domani sbarcherà a Milano e lunedì sosterrà le visite mediche. Sistemata la situazione in porta (in attesa di capire chi sarà il secondo portiere), il club nerazzurro pensa a rinforzare l'attacco.

Con Scamacca all'Atalanta, il primo nome sulla lista dell'Inter è quello di Folarin Balogun. L'americano, però, non è il solo profilo seguito dai dirigenti nerazzurri. C'è un nome che non va dimenticato ed è quello di Beto. In attesa di sviluppi, il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, si gode il suo attaccante: "Beto e Thauvin sono al momento la coppia più rodata che abbiamo in attacco".