Inter-Spezia, parte vendita libera biglietti: prezzi e promo U30, tutte le informazioni

MILANO – L’ultimo mese dell’anno per i tifosi nerazzurri si aprirà al Meazza: mercoledì 1 dicembre l’Inter affronta lo Spezia alle ore 18.30 nella gara valida per la 15esima giornata di Serie A 2021/22. Il match contro la formazione guidata da Thiago Motta sarà un’altra occasione per i ragazzi di Simone Inzaghi per guadagnare tre punti importanti per il cammino in campionato, di fronte al pubblico nerazzurro che come sempre è chiamato a spingere e sostenere la squadra.