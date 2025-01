Ritorno in campo per l'Inter, che si è allenata ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro lo Sparta Praga

I nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina di allenamento, la prima in vista della sfida sul campo del Lecce, in programma alle 18 di domenica al 'Via del Mare'.