Libero – Inter, costruita la miglior squadra post Triplete senza avere le stesse risorse

"La società ha imparato a trasformare l’esigenza di incasso in un’opportunità per compiere scelte apparentemente dolorose in modo del tutto freddo, chirurgico, aziendalista. In epoca triplete fu proprio la riconoscenza di Moratti nei confronti degli eroi a rompere il giocattolo: non ci furono cessioni illustri e il ciclo si sgonfiò, mentre si pensava di poter vivere di rendita. L’idea del player trading non esisteva, mentre ora è l’unico strumento (o il migliore) a disposizione del club per raggiungere la sostenibilità finanziaria. Compri a poco e vendi a tanto per ricomprare a meno. Devi saperlo fare e l’Inter ne è diventata maestra".