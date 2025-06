L'Inter Under 23 prende forma. Ne ha parlato ieri sera in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta: i dettagli

L'Inter Under 23 prende forma. Ne ha parlato ieri sera in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta e l'edizione odierna di Tuttosport dà qualche dettaglio in più sulla conformazione della seconda squadra nerazzurra:

"I giovani più talentuosi dell’ultima Primavera nerazzurra, vedi De Pieri, Aidoo, Topalovic e Berenbruch, dopo aver esordito con la prima squadra, si faranno le ossa nell’Under 23, che potrebbe anche essere rinforzata con i vari Lavelli, Bovo e Calligaris, mentre Alexiou e Cocchi, molto richiesti all’estero, potrebbero salutare per cercare fortuna lontano dall’Italia. Probabile spola tra Primavera e seconda squadra per Re Cecconi, Vukoje, Zarate e Spinaccè. Le partite casalinghe dell’Under 23 si disputeranno all’U-Power di Monza".

"Gli allenamenti, almeno per il primo anno, verranno sostenuti a Interello. A tal proposito, per una migliore gestione e ovviare alle nuove presenze, è previsto un ampliamento e un ammodernamento del centro sportivo nerazzurro di Via Sbarbaro. I lavori permetteranno così anche a tutte le squadre giovanili – maschili e femminili -, ad eccezione della pre-agonistica, che già si allenano nel Konami Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti, di sostenere al meglio le proprie sedute".