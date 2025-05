Inter, stagione super per Pio Esposito: inserito nella Top 11 di Serie B

Il club nerazzurro osserva con interesse l’evoluzione del proprio giovane talento, in attesa dell’esito dei playoff, dove lo Spezia sfiderà in semifinale la vincente tra Catanzaro e Cesena.

Il futuro di Esposito in casa Inter non è ancora stato definito, ma l’attaccante dovrebbe partecipare al Mondiale per Club con la prima squadra a partire da giugno, mese in cui verranno prese le decisioni sul suo percorso.