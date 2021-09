Il Giornale – Inter, tanti gol ma il Bologna droga le statistiche. Lautaro, il rinnovo…

Il momento dei nerazzurri e la leadership dell'argentino: di questo parla il quotidiano che si sofferma anche sul prolungamento di contratto del Toro

merito di chi anziché avere paura sta riuscendo ad esaltarsi. Su tutti proprio Lautaro, che una partita dopo l’altra sta crescendo esattamente come l’Inter, non tanto per quanto segna (3 gol in 3 partite) ma soprattutto per come gioca. Semplicemente, da leader. Non si nasconde mai, pare un faro sempre acceso e ben in vista. Corre e recupera, passa e calcia, scatta e si sbraccia".