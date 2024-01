Inter, stesso hotel di un anno fa: a Riyadh Inzaghi cerca il doppio record

Inzaghi va a caccia del tris personale in Supercoppa in terra saudita, dove ha già vinto un anno fa contro il Milan e prima nel 2019, quando allenava la Lazio, contro la Juventus.

“Per Inzaghi la quinta Supercoppa in carriera rappresenterebbe un record assoluto, visto che attualmente lo condivide a quota quattro con Marcello Lippi e Fabio Capello” conclude il quotidiano.

