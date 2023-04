Inzaghi, scelte fatte? Stesso suggerimento da match analyst e Paulo Sousa

"Il suggerimento a Inzaghi, oltre che dai suoi match analyst, è arrivato direttamente dalla voce di Paulo Sousa: il Benfica è una squadra poco fisica. Molto tecnica, certo, ma che sui centimetri può andare in difficoltà. E allora non può non venire in mente Dzeko, in ogni posizione del campo e non necessariamente solo in area: la capacità del bosniaco di usare il proprio corpo per liberarsi, smistare palloni e andare al tiro è troppo importante per non essere sfruttata. Ma occhio anche a Lukaku: Romelu fisicamente migliore rispetto a un mese fa può mettere in crisi una difesa priva del riferimento Otamendi", riporta La Gazzetta dello Sport.