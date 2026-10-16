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C'è un dato forte che emerge dall'ultimo turno di Champions League: mai tutte le italiane avevano perso insieme. Sicuramente la sconfitta interna dell'Inter contro il Club Brugge è quella che ha fatto più rumore perché inaspettata.

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Come sottolinea il Corriere della Sera, dopo i due ko nelle prime due partite, l’Inter non può fare calcoli. "Ha perso con il Bruges e col Real al debutto. La soglia per gli ottavi, come visto nelle ultime due stagioni, è fissata a 16 punti. Per i playoff tra i 9 e gli 11 potrebbero bastare. La squadra di Chivu è a zero con sei gare da giocare: Dortmund (in trasferta) e Liverpool (a San Siro) le avversarie più insidiose. Lautaro sarà out un mese. L’Inter ha bisogno di cinque vittorie e un pari per raggiungere i 16 punti che dovrebbe valere un posto tra le prime otto, tre successi e un pari potrebbero bastare per i playoff. La strada è in salita".

(Corriere della Sera)