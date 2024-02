Inter straripante anche con il turnover. E Lautaro fa 101: nel mirino Higuain e Immobile

L'analisi del noto giornalista Franco Vanni dopo la vittoria dell'Inter per 4-0 a Lecce. Sulle colonne di Repubblica, ecco il racconto di quanto accaduto ieri al Via del Mare, dove la squadra di Inzaghi ha dominato dall'inizio alla fine. "L’impressione è che l’Inter giochi in casa ovunque ci sia un campo da calcio. Dieci vittorie su dieci partite nel 2024, con ventisei gol segnati e quattro incassati. Nove punti in più della Juve e tredici più del Milan, con una gara giocata in meno. Battendo 4-0 un Lecce ben schierato nel primo tempo, ma annichilito nel secondo, la squadra nerazzurra si è confermata una macchina perfetta, nella costruzione e nella messa a punto, che risponde con precisione micrometrica a ogni comando di Simone Inzaghi. Anche con sette titolari diversi rispetto alla gara di Champions di martedì scorso, più per esigenze d’infermeria che per scelta: Sommer influenzato, Thuram fermo per problemi muscolari, Acerbi ancora in recupero e Çalhanoglu alle prese con un indolenzimento, da valutare. Potrebbe stare fuori una settimana.