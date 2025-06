Non sarà Martusciello il vice allenatore di Chivu. Possibile che il ruolo di secondo sia un ex compagno del tecnico ai tempi del triplete

Staff quasi definito per Chivu per la sua avventura all'Inter. Manca solo chiarezza per quanto riguarda la figura di secondo allenatore. Sembrava dovesse arrivare Martusciello, ma questa pista pare essere tramontata.

L'annuncio ufficiale di Chivu come nuovo allenatore dell'Inter non è ancora arrivato, ma lo staff che affiancherà il romeno inizia già a prendere forma. Il suo secondo sarà, come anticipato ieri da Sportmediaset, non Giovanni Martusciello ma Walter Samuel, altro uomo di comprovata fede nerazzurra e legato allo stesso Chivu da una lunga comune militanza interista.